وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الليل، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي موقعا عسكريا لحزب الله في منطقة جبل طرة في الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي أيضا منشأة لتخزين أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة قبريخا، ومبنى عسكري في منطقة طلوسة، ومواقع البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في مناطق حولا وعيتا الشعب في جنوب لبنان".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي النيران لإزالة تهديد في عدد من المناطق في جنوب لبنان".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل "العمل ضد تهديد منظمة حزب الله الإرهابية من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل".

المصدر: RT