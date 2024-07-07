وقال الجيش في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قبل فترة قصيرة، تم تحديد حوالي 20 قذيفة قادمة من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأسفل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي بعضها".

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وأضاف: "إضافة لذلك وفي أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في منطقة راموت نفتالي في شمال إسرائيل عند الساعة 5:34 بشأن إطلاق صواريخ وقذائف، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي: "انطلقت صفارات الإنذار في المنطقة تحسبا لإطلاق الصواريخ والقذائف، وتحسبا لاحتمال سقوط شظايا خلال الاعتراض. ولم تدو صافرات الإنذار بخصوص تسلل طائرات معادية حسب البروتوكول".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفادت مراسلتنا بإطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل في حين قالت مراسلتنا في القدس إن دوي انفجارات سمع في محيط الناصرة، وهناك مروحيات تقل جنودا مصابين.

المصدر: RT