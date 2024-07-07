مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 07:27 GMT

    قصف صاروخي كثيف من لبنان باتجاه الجليل ومروحيات تقل جنودا مصابين (فيديوهات)

    أفادت مراسلتنا بإطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل في حين قالت مراسلتنا بالقدس إن دوي انفجارات سمع في محيط الناصرة، وهناك مروحيات تقل جنودا مصابين.

    قصف صاروخي كثيف من لبنان باتجاه الجليل ومروحيات تقل جنودا مصابين (فيديوهات)
    Globallookpress

    من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا بإطلاق حوالي 40 صاروخ كاتيوشا من جهة لبنان، وأنه جرى اكتشاف عدة حوادث تحطم وانفجارات بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الأسفل.

    وأظهرت مقاطع فيديو جانبا من الصواريخ التي أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة الجليل.

    إلى ذلك، ذكر إعلام إسرائيلي أن طائرات مروحية حطّت في مشفى "بيلنسون" الإسرائيلي وعلى متنها جنود مصابين.

    وفي التفاصيل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت حتى مسافة 33 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، في حين تحدثت الشرطة الإسرائيلية عن تسجيل إصابة خطيرة جراء سقوط شظايا صاروخية في الجليل قرب زيتيم.

    وطلبت الشرطة الاسرائيلية من الجمهور أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أجسام لم تنفجر وعدم الاقتراب من شظايا الصواريخ.

    وأضافت في بيانها: "قواتنا وخبراء المتفجرات توجهوا إلى مناطق السقوط من أجل تحييد أي أجسام خطيرة.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم

    صحيفة ألمانية: تم التخطيط لتفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قبل 10 سنوات