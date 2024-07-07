من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا بإطلاق حوالي 40 صاروخ كاتيوشا من جهة لبنان، وأنه جرى اكتشاف عدة حوادث تحطم وانفجارات بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الأسفل.

הערכה: בין 20 ל-30 שיגורים בוצעו במטח לגליל התחתון@Doron_Kadosh pic.twitter.com/Px4ggukIxw — גלצ (@GLZRadio) July 7, 2024

רצף האזעקות בגליל התחתון - אחרי חיסול הבכיר בחזבאללה: בוצעו יירוטים רבים, בצה"ל מדווחים על מספר גדול של שיגורים. ההתרעות הופעלו גם ביישובים שלא נשמעו בהם אזעקות מאז אוקטובר @Doron_Kadosh pic.twitter.com/LYgVtBtO8Y — גלצ (@GLZRadio) July 7, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو جانبا من الصواريخ التي أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة الجليل.

עשרות שיגורים זוהו במטח לגליל • מד"א: פצוע בינוני מרסיס בכפר זיתים • נפילה גם בבועיינה נוג'ידאת שבגליל התחתון @Doron_Kadosh @_Gitsis_

(צילום: לפי סעיף 27א) https://t.co/JlCJtyzJku pic.twitter.com/9qw0ycZ9Vi — גלצ (@GLZRadio) July 7, 2024

إلى ذلك، ذكر إعلام إسرائيلي أن طائرات مروحية حطّت في مشفى "بيلنسون" الإسرائيلي وعلى متنها جنود مصابين.

המטח לגליל | מצבו של הפצוע בן ה-28 בכפר זיתים - קשה, הוא נפגע מנפילת רקטה בשטח פתוח • בכבאות עדכנו על ריבוי שריפות בסביבת טבריה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/5UZtaxgvTS — גלצ (@GLZRadio) July 7, 2024

وفي التفاصيل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت حتى مسافة 33 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، في حين تحدثت الشرطة الإسرائيلية عن تسجيل إصابة خطيرة جراء سقوط شظايا صاروخية في الجليل قرب زيتيم.

وطلبت الشرطة الاسرائيلية من الجمهور أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أجسام لم تنفجر وعدم الاقتراب من شظايا الصواريخ.

وأضافت في بيانها: "قواتنا وخبراء المتفجرات توجهوا إلى مناطق السقوط من أجل تحييد أي أجسام خطيرة.

المصدر: RT