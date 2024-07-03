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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 16:45 GMT

    "100 صاروخ كاتيوشا".. "حزب الله" يعلن قصف مقرين عسكريين إسرائيليين

    أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمئة صاروخ كاتيوشا.

    Legion-Media

    وأوضح "حزب الله" في بيان: "في إطار الرد ‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأربعاء 03-07-2024، مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمئة صاروخ كاتيوشا.

    وأظهر مقطع فيديو متداول صواريخ في سماء المنطقة المستهدفة.

    وأشار موقع "حدشوت بزمان" العبري، إلى أنه "تم تسجيل سقوط صواريخ داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال". فيما ذكرت إذاعة الجيش "إطلاق 100 صاروخ من لبنان".

    هذا وأفادت مراسلتنا الأربعاء، بمقتل شخصين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الحوش قضاء صور جنوب لبنان، ونقلت عن مصدر أمني قوله، إن الغارة استهدفت مسؤولا في حزب الله.

    وكان الطيران الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة جوية استهدفت بلدة طيرحرفا، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدات يارين والجبين وشيحين جنوب لبنان.

    ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا، مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

    فيما يقوم المبعوث الأمريكي الخاص للبنان آموس هوكشتين الأربعاء، بزيارة إلى فرنسا، في محاولة للتنسيق بين واشنطن وباريس لإيجاد حل يمنع اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

    المصدر: RT

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