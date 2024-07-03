مراسلتنا: اغتيال قيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية على سيارة في صور جنوب لبنان
أفادت مراسلتنا الأربعاء، بمقتل شخصين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الحوش قضاء صور جنوب لبنان، ونقلت عن مصدر أمني قوله، إن الغارة استهدفت مسؤولا في حزب الله.
مراسلتنا: مقتل لبناني بغارة إسرائيلية على بلدة الزلوطية جنوب لبنان
وقالت مصادر إعلامية أخرى، إنه تم اغتيال أبو نعمة ناصر قائد "وحدة عزيز" في حزب الله بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
وكان الطيران الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة جوية استهدفت بلدة طيرحرفا، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدات يارين والجبين وشيحين جنوب لبنان.
كذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات بليدا ومارون الراس وعيترون ويارون وكفركلا، وأفيد بأن دبابات ميركافا قصفت منازل في بلدتي كفركلا في القطاع الشرقي ومارون الراس في القطاع الأوسط تزامنا مع إلقاء قنابل مضيئة.
وأفادت مراسلتنا أيضا بانفجار مسيرة إسرائيلية مفخخة في بلدة الطيبة.
المصدر: RT
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