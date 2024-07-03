إقرأ المزيد مراسلتنا: مقتل لبناني بغارة إسرائيلية على بلدة الزلوطية جنوب لبنان

وقالت مصادر إعلامية أخرى، إنه تم اغتيال أبو نعمة ناصر قائد "وحدة عزيز" في حزب الله بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وكان الطيران الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة جوية استهدفت بلدة طيرحرفا، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدات يارين والجبين وشيحين جنوب لبنان.

كذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات بليدا ومارون الراس وعيترون ويارون وكفركلا، وأفيد بأن دبابات ميركافا قصفت منازل في بلدتي كفركلا في القطاع الشرقي ومارون الراس في القطاع الأوسط تزامنا مع إلقاء قنابل مضيئة.

وأفادت مراسلتنا أيضا بانفجار مسيرة إسرائيلية مفخخة في بلدة الطيبة.

المصدر: RT