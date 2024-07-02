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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 12:26 GMT

    مراسلتنا: مقتل لبناني بغارة إسرائيلية على بلدة الزلوطية جنوب لبنان

    أفادت مراسلتنا اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني لبناني بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة الزلوطية جنوب لبنان.

    مراسلتنا: مقتل لبناني بغارة إسرائيلية على بلدة الزلوطية جنوب لبنان
    Globallookpress
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    وأشارت المراسلة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المسجد بين بلدتي الزلوطية والبستان الحدوديتان في القطاع الغربي جنوب، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى المكان، حيث أفيد بمقتل مدني.

    إلى ذلك، استهدفت مسيرة إسرائيلية مضخات مشروع المياه الرئيسي في بلدة الطيبة الذي يغذي بلدات حدودية جنوب لبنان، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة رب ثلاثين الحدودية.

    في غضون ذلك، شنت طائرة إسرائيلية غلرات على المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا وعيتيت عمق الجنوب اللبناني، كما أغارت مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ على بلدة الطيبة الحدودية واستهدفت بإحدى الصواريخ محول الكهرباء الرئيسي في البلدة.

    كذلك، نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

    من جهة أخرى، أفادت مراسلتنا بأنه تم تفعيل القبة الاعتراضية الإسرائيلية فيما دوت صافرات الإنذار في المستوطنات المقابلة لبلدتي عيترون وبليدا، وسمع انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية في أجواء القطاع الشرقي جنوب لبنان.

    المصدر: RT

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