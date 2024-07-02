وقال حزب الله "إنه أطلق عشرات الصواريخ من نوع "كاتيوشا" على ثكنة كريات شمونة ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية خصوصا بلدة الزلوطية واستشهاد مدني".

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من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض عشرة مقذوفات من بين حوالي 15 مقذوفا أطلقت من لبنان، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلتنا بمقتل مدني في غارة إسرائيلية على بلدة البستان.

وقال رئيس بلدية البستان عدنان أحمد إن الضحية يدعى محي الدين أبو دله مزارع في الخمسينيات من عمره، مشيرا إلى أن الغارة ضربت البيت وآلياته الزراعية.

ووصف وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة "إكس" أبو دلة بأنه "مزارع لبناني قاوم الاحتلال من خلال صموده في أرضه، وقدم حياته شهيدا".

وفي المقابل ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "حدد عنصرا لدى دخوله إلى مبنى عسكري يتبع لحزب الله" في منطقة يارين الحدودية، وأضاف أنه "بعد فترة وجيزة قصفت الطائرات الإسرائيلية المبنى".

ونشرت القوات الإسرائيلية مقطع فيديو وثق عملية القصف.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" قتل نحو 493 شخصا في لبنان نتيجة عمليات إطلاق النار المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 أكتوبر، بينهم 95 مدنيا.

وفي الجانب الإسرائيلي قتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، بحسب السلطات في تل أبيب.

المصدر: RT + أ ف ب