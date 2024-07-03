ومن المقرر أن يلتقي هوكشتين الموفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان لاجراء مباحثات جديدة حول لبنان، وقالت مصادر مقربة من لودريان إنه "سيجتمع مجددا بآموس هوكشتين كما يفعل بانتظام".

وقال مصدران آخران إن هوكشتين سيلتقي كذلك مستشارا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه وهي خلية نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية للعمل على تجنب حصول تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "الضرورة المطلقة لمنع اشتعال" الوضع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن ماكرون "أعرب مجددا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل على طول الخط الأزرق وشدد على الأهمية المطلقة لمنع اشتعال للوضع من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح كل من لبنان وإسرائيل، وأن يشكل تطورا خطرا بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي".

وشدد الرئيس الفرنسي، وفق البيان، على "الحاجة الملحة لجميع الأطراف للمضي قدما وبسرعة نحو حل دبلوماسي، وذكر بضرورة التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".

وكان هوكشتين أجرى في أواسط يونيو، جولات مكوكية بين إسرائيل ولبنان في محاولة لاحتواء التصعيد بين الجانبين، بانتظار وقف إطلاق النار في غزة الذي من شأنه أيضا تهدئة الجبهة بين حزب الله وإسرائيل.

وفي هذا السياق، قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الطريق الوحيد المؤكد لهدوء الجبهة الجنوبية هو وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن هناك قرارا لدى حزب الله بأن يرد العدوان الإسرائيلي بالتناسب على قاعدة الرد بالمثل، وهذا القرار حاسم.

وأكد قاسم أن المواجهات العسكرية في جنوب لبنان ستستمر طالما الحرب قائمة على غزة.

المصدر: أ ف ب+ RT