وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه في أعقاب الاتصال الهاتفي بين ماكرون ونتنياهو، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي "جدد التأكيد على قلقه البالغ بشأن التوترات المتزايدة بين "حزب الله" وإسرائيل... وشدد على أمس الحاجة لتجنب الصدام الذي سيضر بمصالح لبنان وإسرائيل على حد سواء".

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وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت نقلا عن مصادر في الاستخبارات بأن المواجهة العسكرية الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قد تبدأ خلال أسابيع في حال عدم التوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وضع الخطط العسكرية للعمل ضد "حزب الله" في لبنان، وذلك على خلفية استمرار تبادل الضربات مع الجماعة عبر الحدود.

المصدر: فرانس برس