وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إصابة "شخص بجروح خطيرة واثنين آخرين بجروح طفيفة نتيجة ضربة مباشرة بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على مبنى في الجليل الغربي في وقت سابق من هذا اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم إجلاء الجرحى لتلقي العلاج الطبي".

من جهته، أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم، بيانات عدة حول عملياته ضد الجيش الإسرائيلي، جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 14:45 من بعد ظهر اليوم الأحد، موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "بعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوها بشكل مباشر واندلعت النيران فيها، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".‏

- "في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية اليوم الأحد مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابوه بشكل مباشر، مما أدى لتدمير جزء ‏من تجهيزاته واندلاع حرائق بداخله".‏

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 11:50 من نهار اليوم الأحد موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ال‏يوم الأحد قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 8:45 من صباح اليوم الأحد التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT‏