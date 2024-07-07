الإسرائيليون يوثقون معركة مع رشقة صاروخية كثيفة من "حزب الله" وأضرارها (فيديوهات+صور)
أظهرت فيديوهات إسرائيلية متداولة الرشقة الصاروخية التي أطلقها "حزب الله" فوق طبريا والجليل وقال الإعلام الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في مناطق لأول مرة منذ أكتوبر.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 60 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.
بدوره، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد عن عدة عمليات نفذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية طالت تجهيزات تجسسية في موقع الراهب وقاعدة نيمرا غرب طبريا ومقر عمليات جوية في قاعدة ميرون.
المصدر: RT
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