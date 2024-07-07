وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 60 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

بدوره، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد عن عدة عمليات نفذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية طالت تجهيزات تجسسية في موقع الراهب وقاعدة نيمرا غرب طبريا ومقر عمليات جوية في قاعدة ‏ميرون.

المصدر: RT