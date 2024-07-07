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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 13:24 GMT

    الإسرائيليون يوثقون معركة مع رشقة صاروخية كثيفة من "حزب الله" وأضرارها (فيديوهات+صور)

    أظهرت فيديوهات إسرائيلية متداولة الرشقة الصاروخية التي أطلقها "حزب الله" فوق طبريا والجليل وقال الإعلام الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في مناطق لأول مرة منذ أكتوبر.

    الإسرائيليون يوثقون معركة مع رشقة صاروخية كثيفة من

    وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 60 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

    الإسرائيليون يوثقون معركة مع رشقة صاروخية كثيفة من
    الإسرائيليون يوثقون معركة مع رشقة صاروخية كثيفة من "حزب الله" وأضرارها

    بدوره، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد عن عدة عمليات نفذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية طالت تجهيزات تجسسية في موقع الراهب وقاعدة نيمرا غرب طبريا ومقر عمليات جوية في قاعدة ‏ميرون.

    المصدر: RT

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