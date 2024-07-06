وكتب ترامب: "ينبغي على جو بايدن المحتال أن يتجاهل منتقديه الكثر ويمضي قدما بحماسة ونشاط في حملته القوية والشاملة لإعادة انتخابه".

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وأضاف: "من الضروري أن يواصل جو النعسان حملته لتدمير أمريكا وجعل الصين عظيمة مرة أخرى".

وتمنى ترامب ساخرا أن يبقى بايدن "ذكيا ودقيقا ونشيطا كما كان في المناظرة".

وفي وقت سابق صرح ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت دمية في يد الصين بسبب سياسات إدارة الرئيس بايدن.

وخلال المناظرة المتلفزة التي جمعت المرشحين الجمهوري والديمقراطي في أتلانتا أعرب ترامب عن ثقته بأن بايدن يتلقى أموالا من الصين.

وقال ترامب: "مع هذا الرجل (بايدن)، لدينا الآن أكبر عجز تجاري في تاريخ بلدنا، لدينا أكبر عجز مع الصين.. الصين تدفع له، لدينا مرشح يتلقى المال من الصين.. أعتقد أنه يخشى معاكستهم".

يذكر أن أداء بايدن في المناظرة تسبب بحالة من الذعر والفوضي في معسكر الديمقراطيين، حيث صدرت دعوات له للانسحاب من السباق الرئاسي.

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ورغم اعتراف بايدن بفشله في هذه المناظرة، إلا أنه أكد بأنه "لن يتزحزح قيد أنملة" عن موقفه بشأن السباق الرئاسي، وأن "كل ما يحتاج إليه هو قسط أكبر من النوم والراحة".

كما صرح بايدن يوم السبت الماضي، خلال حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في مدينة نيويورك، بأنه على ثقة تامة من قدرته على أداء مهامه كرئيس للبلاد.

وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب يوم 27 يونيو الماضي، وستجري الجولة المقبلة في 10 سبتمبر، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

المصدر: RT