ونقلت شبكة "سي إن إن" عن فان جونز الموظف السابق في إدارة باراك أوباما، أن ممثلي الحزب الديمقراطي، لا يناقشون فحسب ما إذا كان من الضروري تغيير بايدن في السباق الرئاسي، بل يناقشون كيفية القيام بذلك.

ووفقا له، على الرغم من أن الديمقراطيين يبدون عكس ذلك في الحديث إلى وسائل الإعلام، ويشجعون بايدن، إلا أنهم يتحدثون على انفراد بشكل مختلف تماما.

وقال جونز: "خلف الكواليس (في الحزب الديمقراطي) هناك حالة من الذعر الكامل، حيث يقوم الناس بتمرير الملاحظات بعضهم لبعض، ويتبادلون الرسائل على "واتساب"، في محاولة لمعرفة الخيارات المتاحة أمامهم، وكيف يمكن لبايدن أن ينسحب باختياره هو حتى يشعر بالاحترام لنفسه".

في غضون ذلك، أفاد البيت الأبيض في وقت سابق أن بايدن لا يفكر في إمكانية الانسحاب من السباق الانتخابي الأمريكي.

وقد اثار أداء بايدن الباهت في المناظرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، القلق في المعسكر الديمقراطي، وأثارت أسئلة عن مدى قدرته على القيام بمهامه.

بدوره اعترف بايدن بعد المناظرة بفشله وقال: "الحقيقة أنني فشلت. ارتكبت خطأ".

المصدر: وكالات