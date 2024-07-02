وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، حول الوضع الصحي للرئيس جو بايدن الذي يثير الكثير من التساؤلات، قائلة: "لا ضرورة لخضوع الرئيس جو بايدن لاختبار معرفي".

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وشددت على أن الرئيس جو بايدن "يعرف كيف ينهض مجددا" بعد مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، التي كان أداء بايدن فيها كارثيا.

وأضافت أن "الإدارة الأمريكية لا تخفي أي معلومات في ما يتصل بالحال الصحية لبايدن".

وبعد المناظرة الكارثية التي خاضها جو بايدن في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترمب، يضغط أعضاء الحزب الديمقراطي على جو بايدن ليكون "صادقا بشأن حالته الصحية".

وقال عضو مجلس النواب مايك كويغلي، وهو ديمقراطي عن إيلينوي، لشبكة "سي إن إن": "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا بشأن أنها لم تكن مجرد ليلة مروعة".

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي، إلى أنه "من المشروع التساؤل حول الحالة الصحية للرئيس بايدن بعد المناظرة".

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من جهته، قال السيناتور شيلدون وايتهاوس، إن "الشعب يريد التأكد من أن الرئيس وفريقه صادقون بشأن حالته"، حيث لا يزال أداء بايدن في أول مناظرة تلفزيونية ضد دونالد ترامب يثير ضجة بين الديمقراطيين.

كما وجه أول برلماني ديمقراطي يوم الثلاثاء، دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي، حيث أعرب النائب لويد دوغيت عن أمله في اتخاذ هذا القرار بشكل فوري.

المصدر: RT + "أ ف ب"