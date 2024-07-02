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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 18:36 GMT

    "كي لا يعود ترامب للبيت الأبيض".. أول سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات

    دعا عضو الكونغرس الأمريكي النائب لويد دوغيت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانسحاب من الانتخابات، معربا عن أمله في اتخاذ هذا القرار بشكل فوري.

    AP

    وأصبح النائب الديمقراطي من تكساس لويد دوغيت أول عضو في مجلس النواب يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانسحاب من الانتخابات.

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    وقال لويد دوغيت في بيان: "أنقذ الرئيس بايدن ديمقراطيتنا بتخليصنا من ترامب في عام 2020، ويجب ألا يسلمنا لترامب في عام 2024.. الرئيس الأسبق ليندون جونسون الذي أعلن عدم ترشحه للرئاسة من أجل مصلحة أمريكا وفتح المجال لمرشحين جدد لإدارة البلاد، اتخذ القرار المؤلم بالانسحاب، ويجب على بايدن أن يفعل الشيء نفسه".

    وأضاف: "آمل في أن يتخذ القرار الصعب والمؤلم بالانسحاب، أطلب منه بكل احترام أن يفعل ذلك بشكل فوري".

    وأشار إلى أن "بايدن عمل بجد من أجل مصلحة الولايات المتحدة، لكنه الآن أدنى من سلفه دونالد ترامب في استطلاعات الرأي، والمناظرات التي جرت لم تغير الوضع". موضحا أنه "يتعين على بايدن اغتنام الفرصة لتعزيز جيل جديد من القادة من خلال اختيار مرشح بديل".

    هذا ويعتقد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن ممثلي الحزب الديمقراطي سيستبدلون الرئيس الأمريكي جو بايدن بمرشح آخر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

    المصدر: RT

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