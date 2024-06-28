ترامب يتهم بايدن بتلقي أموال من الصين

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته بأن الرئيس الحالي جو بايدن يتلقى أموالا من الصين.

وقال ترامب: "مع هذا الرجل (بايدن)، لدينا الآن أكبر عجز تجاري في تاريخ بلدنا، لدينا أكبر عجز مع الصين، الصين تدفع له، لدينا مرشح يتلقى المال من الصين. أعتقد أنه يخشى التعامل معهم".

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وتابع: "هل رأيتم أنه ألغى القيود التي فرضتها أنا على الصين؟ إننا نحصل على الكثير من المال بفضل القيود التي فرضتها على الصين. لم يستطع إلغاءها، لقد أنقذت صناعة الصلب لدينا".

وأضاف: "لديه أكبر عجز في تاريخ بلدنا مع الصين. سنكون أتباعا للصين إذا سمحنا له بمواصلة القيام بما يفعله في بلدنا. إنهم يدمرون بلدنا".

جاءت أقوال ترامب خلال أول مناظرة متلفزة مع بايدن في أتلانتا اليوم الجمعة، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الامريكي من دون جمهور ولا صحفيين، واستمرت لـ90 دقيقة.

وقال ترامب خلال المناظرة إنه: "في عهد بايدن خسرت الولايات المتحدة هيبتها على الساحة الدولية وأصبحت مثل "دولة من العالم الثالث"".

كما أكد ترامب في وقت سابق، أن بايدن سيجر الولايات المتحدة قريبا إلى حرب عالمية ثالثة.

ووفقا لترامب فإن بايدن "يجب إقالته بسرعة" من منصبه.

المصدر: تاس