ترامب يمهد لمناظرته مع بايدن بمجموعة من الفيديوهات

مهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمناظرته المرتقبة مع الرئيس جو بايدن في وقت لاحق اليوم الخميس، بمجموعة من الفيديوهات التي ينتقد فيها منافسه في السباق الرئاسي.

وفي الفيديو الأول والذي جاء تحت عنوان "BIDENOMICS—BAD FOR AMERICA"، انتقد ترامب السياسات الاقتصادية التي اتخذها بايدن.

وفي الفيديو الثاني نشر كيف يصعد هو سلم الطائرة بثبات تقابله لقطات ساخرة لتعثر منافسه.

أما في الفيديو الثالث فانتقد شخصية بايدن.

وفي الفيديو الرابع والذي جاء تحت عنوان "إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، اسأل طبيبك عن BIDENICA...."، تحدث عن النعاس الذي يصيب الأفراد عند مشاهد أي مؤتمر صحافي لبايدن.

وسيشارك بايدن وترامب في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 اليوم الخميس الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي.

وستكون المناظرة، التي تستضيفها شبكة CNN، هي المرة الأولى التي يظهر فيها أي من المرشحين في مرحلة المناظرة منذ عام 2020، حيث أنهما لم يشاركا في أي مناظرة رئاسية لانتخابات نوفمبر 2024.

وستكون لترامب الكلمة الأخيرة في هذه الليلة، بينما يتعين على بايدن أن يختار ما إذا كان يريد الوقوف على الجانب الأيمن أو الأيسر من المنصة، كما سيتم كتم صوت الميكروفونات الخاصة بهم إلا عندما يحين دورهم في التحدث.

المصدر: RT + CNN