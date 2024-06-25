ضاعت أفكاره فتحدث عن الغسالات.. الكاميرا تسجل لترامب "موقفا محرجا" (فيديو)

تحول سباق الرئاسة الأمريكي إلى جدل محتدم حول ما إذا كان الرئيس جو بايدن أقل أهلية من منافسه دونالد ترامب لقيادة البلاد، بعد تعرّض ترامب هذه المرة لموقف محرج تحدث فيه عن الغسالات.

خلال تجمع انتخابي في مدينة فيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا يوم السبت، ظهر ترامب مشتت الأفكار وبدأ يتحدث عن ضعف ضغط المياه في ظل اللوائح البيئية ذات الميول اليسارية الأخيرة.

وقال: "هل سبق لك أن حاولت شراء منزل جديد ثم قمت بتشغيله، تريد أن تغسل شعرك أو تريد أن تغسل يديك، تقوم بتشغيل الماء فيتقطر. الصابون، لا يمكنك إزالته من يدك. لذلك يمكنك الاستمرار في تشغيله لمدة أطول بحوالي 10 مرات".

واستمر بالتحدث دون أن يكون لكلامه أي معنى وانتهى به الأمر بالحديث عن الغسالات، مما اضطر قناة "فوكس نيوز" لقطع البث المباشر.

Trump: No water in your faucets. You ever try buying a new home and you turn on. You want to wash your hair or you wanna wash your hands. You turn on the water and it goes drip, drip the soap. You can't get it off your hand. So you keep it running for about 10 times longer. You… pic.twitter.com/3qAdZnJJF7 — Biden-Harris HQ (@BidenHQ) June 22, 2024

وبعد انتشار مقطع الفيديو شن أنصار الحزب الديمقراطي هجمات على ترامب بسبب عمر ترامب وحالته العقلية. ووصفت حملة الرئيس جو بايدن وحلفاؤه والمدافعون عنه اللحظة بأنها "محرجة" لترامب وزعموا أن الرئيس السابق يعاني من "الخرف".

BREAKING: In a terribly embarrassing moment for Trump, Fox News has to cut away from his speech because he isn’t making any coherent sense. It’s beyond clear Trump is senile. Retweet so all Americans see this. pic.twitter.com/ocaQRFR3XW — Biden’s Wins (@BidensWins) June 23, 2024

هذا ويشن معسكرا ترامب وبايدن هجمات على الطريقة التي يمشي بها الآخر ويتحدثان ويتصرفان، بدعوى أن ذلك يشير إلى أنهما ليسا لائقين عقليا أو جسديا بما يكفي لفترة ولاية أخرى.

وسواء فاز ترامب (78 عاما) أو بايدن (81 عاما) في نوفمبر، فسيسجل أي منهما الرقم القياسي لأكبر شخص يتم انتخابه على الإطلاق للبيت الأبيض.

المصدر: RT