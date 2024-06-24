ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار منشطات قبل مناظرة الخميس

يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مطالبة الرئيس الحالي جو بايدن بإجراء اختبار منشطات حول استخدام عقاقير تحسين الأداء، وأن يجري هو أيضا اختبارا مماثلا قبل مناظرة الخميس.

وكتب ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، والذي يسخر بانتظام من القدرات العقلية والبدنية لبايدن البالغ من العمر 81 عاما، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "اختبار جوهري لجو بايدن المحتال؟؟؟ سأوافق على ذلك على الفور أيضا".

وسيتواجه المرشحان يوم الخميس في الجولة الأولى من المناظرات الانتخابية، والتي ستبثها شبكة "سي إن إن" مباشرة من الاستوديو الخاص بها في أتلانتا.

المصدر: نوفوستي