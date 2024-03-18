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ترامب: الولايات المتحدة أصبحت دمية في يد الصين بسبب بايدن

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ترامب: الولايات المتحدة أصبحت دمية في يد الصين بسبب بايدن
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.
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صرح الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أصبحت دمية في يد الصين بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال ترامب في مقابلة مع سيباستيان غوركا النائب السابق لمساعده: "يمكن لروسيا وجميع الدول الأخرى أن تفعل ما تريد مع الولايات المتحدة..الصين! نحن دمية في يد الصين.. إنه (بايدن) أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا"، مؤكدا أن ضعف بايدن هو سبب كل ذلك.

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وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن بايدن يدعي أنه معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه في الحقيقة دمية في يد الرئيس الروسي، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل لأصوات الناخبين.

وتجاوزت نسبة المشاركة 77.44% وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: "تاس"+RT

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بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين