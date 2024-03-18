البيت الأبيض: بوتين هو رئيس روسيا الاتحادية وسنتصرف على هذا الأساس

صرح مستشار شؤون الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان تعليقا على فوز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية، بأن بوتين هو رئيس روسيا، وسوف تتصرف الولايات المتحدة على هذا الأساس.

وقال ساليفان: "الحقيقة هي أن بوتين هو رئيس روسيا، وكان علينا أن نتعامل مع هذا الواقع على خلفية [الصراع] برمته في أوكرانيا، وخطوات أخرى تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة رأيناها من هذا الرئيس ومن روسيا الاتحادية تحت قيادته. وسنواصل العمل على أساس هذا الواقع".

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية في روسيا بعد فرز 100% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عموم البلاد، تصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.28%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.85% وليونيد سلوتسكي 3.20%.

وسارع الزعماء والمسؤولون الغربيون إلى الإدلاء بتصريحات وإبداء ردود فعل قبل وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، فهاجم البيت الأبيض العملية الانتخابية في روسيا زاعما أن "الانتخابات الرئاسية في روسيا ليست حرة ولا نزيهة لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح في مواجهته".

المصدر: RT