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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 23:21 GMT

    بايدن يؤكد أنه لا يعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي

    قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام تجمع في البيت الأبيض إنه لا يعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي، بعد الانتقادات التي وجهت له عقب المناظرة التي أجراها مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

    بايدن يؤكد أنه لا يعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي
    Globallookpress

    وأكد بايدن أنه "لن يتزحزح قيد أنملة" عن موقفه بشأن السباق الرئاسي، مضيفا أن "كل ما أحتاج إليه هو قسط أكبر من النوم والراحة".

    وتعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة النضال رغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، مشددا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض على أنه "لن يذهب إلى أي مكان". 

    وردا على أحد مؤيديه الذي طلب منه "مواصلة النضال"، قال الرئيس البالغ 81 عاما "لن أذهب إلى أي مكان".

    وتسبب أداء بايدن في المناظرة مع الجمهوري دونالد ترامب، بحالة من الذعر والفوضى في معسكر الديمقراطيين، حيث صدرت دعوات له للانسحاب من السباق الرئاسي، لكن البيت الأبيض وجو بايدن نفسه أكدا أن ذلك لن يحصل.

    وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب يوم 27 يونيو الماضي. ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة في 10 سبتمبر، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

    كما صرح بايدن اليوم السبت الماضي، خلال حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في مدينة نيويورك، بأنه على ثقة تامة من قدرته على أداء مهامه كرئيس للبلاد.

    ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

    المصدر: "أ ف ب" + RT

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