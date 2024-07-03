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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 03:55 GMT

    الديمقراطيون في الكونغرس يستعدون لإقناع بايدن بالانسحاب من الانتخابات

    يستعد أعضاء الكونغرس الذين يمثلون الحزب الديمقراطي لإقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الانتخابي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر.

    الديمقراطيون في الكونغرس يستعدون لإقناع بايدن بالانسحاب من الانتخابات
    Sputnik

    وبحسب الوكالة، فإن 25 عضوا في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، يستعدون لدعوة بايدن للانسحاب من السباق، بعد أدائه الكارثي في المناظرة الرئاسية.

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    وتشير الوكالة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يفكرون أيضا في إرسال رسالة إلى بايدن حول الموضوع نفسه.

    تستشهد الوكالة بنتائج استطلاع أجرته خدمة "إبسوس" الاجتماعية، والذي يعتقد فيه واحد من كل ثلاثة ديمقراطيين أنه لا ينبغي إعادة انتخاب بايدن لولاية ثانية.

    ورغم وجود تأييد من بعض كبار قادة الحزب الديمقراطي لبايدن، ودعمه للاستمرار في الانتخابات الرئاسية، فإن قادة آخرين في الحزب أبدوا مخاوفهم بشأن إمكانية فوزه.

    وكانت حملة بايدن، قد رفضت في وقت سابق، دعوات تطالبه بالتنحي عن السباق الرئاسي، قائلة إن ذلك سيوفر "أفضل طريقة ممكنة" لفوز الجمهوري ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

    ومن المقرر إجراء مناظرة ثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر المقبل، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحددة في الخامس من نوفمبر 2024.

     

     

    المصدر:  رويترز

     

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