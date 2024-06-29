"نيويورك تايمز" تدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

دعت هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الجمعة الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي غداة مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وكتبت الصحيفة في افتتاحية نشرت مساء الجمعة أن "بايدن كان رئيسا مثيرا للإعجاب.. في ظل قيادته، ازدهرت الأمة وبدأت في معالجة سلسلة تحديات طويلة الأمد، وبدأت الجروح التي فتحها ترامب في الالتئام".

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وأضافت: "أعظم خدمة عامة يمكن أن يؤديها بايدن الآن هي أن يعلن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه".

وأشارت إلى أن "الحزب الديمقراطي يحتاج إلى اختيار مرشح بديل أكثر قدرة على أخذ مكان بايدن وهزيمة دونالد ترامب في نوفمبر المقبل".

وتتفق وسائل إعلام أمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة مع سلفه دونالد ترامب.

هذا وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن بدا وكأنه يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال بداية المناظرة الرئاسية.

المصدر: RT + "نيويورك تايمز"