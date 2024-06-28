كينيدي جونيور: حكومتنا تدار من أشخاص غير معروفين يتحكمون ببايدن وهذا أمر مخيف

رأى المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت كينيدي جونيور أن الرئيس جو بايدن لا يتخذ أي قرارات وأن الحكومة تدار من قبل أشخاص غير معروفين بالنسبة للمواطنين الأمريكيين.

وقال كينيدي جونيور في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية: "لدي انطباع بأنه ( جو بايدن) لا يتخذ القرارات في البيت الأبيض، أعتقد أن حكومتنا تدار من قبل أشخاص غير معروفين يتحكمون في القرارات، وهذا أمر مخيف".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن مناظرة بايدن الأخيرة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمثل "قصة حزينة للديمقراطية".

وأجمعت وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، والتي جرت ليلة الجمعة في أتلانتا، فقد كان الرئيس الأمريكي الحالي يتلعثم ويتوقف، وفي أغلب الأحيان لم يستطع صياغة أفكاره بشكل واضح، وفي نهاية الحدث، التقطت عدسة التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل بايدن على النزول من على الدرج.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الديمقراطيين قد يتخلون عن بايدن كمرشح للرئاسة ويستبدلونه بمرشح آخر.

إقرأ المزيد

ومن الناحية النظرية، سيكون لدى الحزب هذا الخيار في مؤتمره في أغسطس القادم، ولكن من الناحية العملية سيكون من الصعب إخراج بايدن، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية، من السباق ما لم ينسحب هو نفسه.

ومع ذلك، يؤكد موظفو الرئيس الحالي على أنه لا ينوي الاستسلام والخروج من السباق.

ومن المقرر إجراء المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر، وستُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.

المصدر: RT