السفير البريطاني السابق في واشنطن يدعو بايدن إلى التنحي

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات للاستقالة من سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بعد "أداء سيئ تاريخيا" في مناظرته التلفزيونية مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحث كيم داروش، الذي شغل منصب سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة بين يناير 2016 وديسمبر 2019، بايدن على التنحي.

وقال في برنامج "توداي" على "راديو 4": "يجب على جو بايدن أن يتنحى جانبا. وكان هذا أداء سيئا تاريخيا. كلامه كان غير مفهوم وغير متماسك وفقد تركيزه عدة مرات"، مضيفا: "بعض إجاباته ببساطة لم تكن منطقية. يجب أن يتنحى، من الصعب جدا رؤيته يفوز الآن".

يذكر أن داروش أجبر على ترك منصبه في الولايات المتحدة في يوليو 2019، قبل أن يتولى بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، بعد تسرب برقيات دبلوماسية تتحدث عن ترامب.

وفي المعلومات المسربة، أشار داروش إلى أن البيت الأبيض في عهد ترامب "غير كفؤ ومختل".

المصدر: "الإندبندنت"