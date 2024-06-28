"لا أفهم كلامه".. ترامب يشير إلى تلعثم بايدن في مناظرتهما ونشطاء يتفاعلون (فيديو)

تفاعل نشطاء مع المناظرة التاريخية التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، ولا سيما تلعثم بايدن أثناء الكلام.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو من المناظرة التلفزيونية الأولى قبل الانتخابات هذا العام، التي جمعت بايدن وترامب وركزوا في تعليقاتهم على طريقة كلام بايدن وتلعثمه خلال إجابته على عدد من الأسئلة، وردة فعل ترامب حيال ذلك.

ونشر أحدهم فيديو مرفقا بعبارة: "بعد تلعثم بايدن في حديثه ترامب: لا أعلم حقا ما الذي قاله في نهاية حديثه، ولا أعتقد أنه هو نفسه يعلم ماذا قال!. مكتفيا بعدم التعليق.

بعد تلعثم #بايدن في حديثه

🔴-#ترامب: لا أعلم حقاً ما الذي قاله في نهاية حديثه، ولا أعتقد أنه هو نفسه يعلم ماذا قال!#المناظرة_الرئاسية_2024pic.twitter.com/mM4XPz0VtU — ÖZBEKLER (@Ozbeknews) June 28, 2024

وعلق ناشط: "ترامب استغل تلعثم بايدن في ملف الهجره والتضخم".

ترامب استغل تلعثم بايدن واداله القاضيه في ملف الهجره والتضخم — 𝔞𝔟𝔬 𝔰𝔞𝔯𝔥𝔞𝔫 (@abosarhan777) June 28, 2024

وقال آخر: "الجمهوريين لم يفوتوا الفرصة لكشف مسخرة بايدن أثناء المناظرة الرئاسية مع ترامب وقاموا فورا بنشر فيديو يكشف بوضوح تلعثم وارتباك وتخبط بايدن بسبب معاناته من الخرف الذي يؤثر على قدراته العقلية ويمنعه من التركيز على تقديم اجابات منطقية للأسئلة الهامة".

🇺🇸🗳️ الجمهوريين لم يفوتوا الفرصة لكشف مسخرة بايدن أثناء المناظرة الرئاسية مع ترامب وقاموا فوراً بنشر فيديو يكشف بوضوح تلعثم وارتباك وتخبط بايدن بسبب معاناته من الخرف الذي يؤثر على قدراته العقلية ويمنعه من التركيز على تقديم اجابات منطقية للأسئلة الهامة pic.twitter.com/9D2gp5Hhn4 — أبوإبراهيم (@mjsamman) June 28, 2024

وعلق حساب: "الرئيس جو بايدن ينهي أداءه الكارثي في المناظرة تماما كما بدأه… كمية تلعثم مهولة في معظم إجاباته".

🚨 الرئيس جو بايدن ينهي أداءه الكارثي في المناظرة تمامًا كما بدأه … كمية تلعثم مهولة في معظم إجاباته.



pic.twitter.com/Q1ikHnEjeThttps://t.co/rwNWk2H5nK — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) June 28, 2024

وقال أحدهم: "كلاهما سيء وكلاهما لم يقدم خطة طريق في كل القضايا (التضخم و الهجرة أوكرانيا غزة النظام الصحي ..) فقط تراشق بالكلام والهروب من الأسئلة تفاديا للصدمات وعدم خسارتهما لأي قاعدة انتخابية فترامب تفادى الحديث عن إقامة دولة فلسطينية وبايدن تلعثم في الهجرة ولكنهما أسوأ مرشحين".

كلاهما سيء وكلاهما لم يقدم خطة طريق في كل القضايا ( التضخم و الهجرة اوكرانيا غزة النظام الصحي ....) فقط تراشق بالكلام و الهروب من الأسئلة تفاديا للصدمات و عدم خسارتهم لأي قاعدة إنتخابية فترامب تفادى الحديث عن إقامة دولة فلسطينية و بايدن تلعثم في الهجرة و لكنهما أسوء مرشحين في ترخ — CHEMSSDIINE (@chamss_Diine) June 28, 2024

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية أفادت بأن الرئيس جو بايدن بدا وكأنه يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال بداية المناظرة الرئاسية مع سلفه دونالد ترامب.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس، في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير، إن بايدن يعاني من "أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه في كثير من الأحيان".

والتقى المرشحان الرئاسيان خلال أول مناظرة متلفزة في أتلانتا اليوم الجمعة، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، واستمرت لـ90 دقيقة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.

المصدر: RT