بايدن يواجه بعض الصعوبات في الحديث خلال مناظرته مع ترامب.. هذه أسبابه!

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن بدا وكأنه يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال بداية المناظرة الرئاسية مع سلفه دونالد ترامب.

وطهّر بايدن حلقه أو سعل عدة مرات، وهي حالة ذكر طبيبه سابقًا أنها ناجمة عن ارتجاع الحمض.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس، في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير، إن بايدن يعاني من "أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه في كثير من الأحيان".

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وكتب أوكونور أن هذه الأعراض "تتفاقم عادة بعد وقت قصير من تناول الوجبات". وأضاف أوكونور أن الرئيس يتناول Pepcid في الصباح وNexium في المساء "للسيطرة على الحموضة".

كما عانى بايدن أيضًا من التأتأة، وهو الأمر الذي تناوله علنًا وكان له تأثير عميق عليه.

وقال بايدن في ندوة لـCNN في فبراير 2020 إنه "في بعض الأحيان، عندما أجد نفسي متعبًا حقً، أجد نفسي متلعثمًا".

وأضاف: "لا علاقة للأمر بمعدل ذكائك. لا علاقة له بتركيبتك الفكرية".

وتابع قائلا إنه يعتقد أن ذلك "جزء من الثقة" وأن عليه "التفكير وعدم التسرع".

المصدر: CNN