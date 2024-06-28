"سي إن إن": أداء بايدن في المناظرة يثير الذعر في الحزب الديمقراطي

أفادت شبكة سي إن إن التلفزيونية، بأن أنصار الحزب الديمقراطي، يشعرون بالذعر بسبب أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المناظرة المتلفزة مع سلفه دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قوله: "ليس هذا ما كنا ننتظره من جو بايدن. لقد جلب الألم للكثير من الناس. الأمر لا يتعلق بالذعر فقط، فما رأيناه اليوم تسبب في الألم كذلك".

من جانبها ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن ثلاثة مصادر مقربة من الديمقراطيين، أن بعض ممثلي الحزب الديمقراطي الأمريكي باشروا بمناقشة نشطة لإمكانية استبدال الرئيس الحالي جو بايدن بمرشح آخر في الانتخابات الرئاسية وذلك بعد فشله في المناظرة.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، شعر أعضاء حزب بايدن بالذعر، بسبب فشله في المناظرة مع دونالد ترامب، وهم يناقشون الآن بنشاط "ما كان لا يجوز مناقشته": استبدال رئيس الدولة الحالي في السباق الانتخابي بمرشح آخر.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر الديمقراطية قوله: "لا شك في أن بايدن يجب أن يرحل".

إقرأ المزيد

وجرت أمس أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وتمت للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وقامت كافة شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى ببث هذا الحدث.

المصدر: تاس