بايدن أم ترامب؟.. من انتصر في المناظرة التاريخية وفق استطلاعات الرأي؟

سجلت استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب نتائج مفاجئة.

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فقد عزز ترامب بعد المناظرة موقفه في تصويت تفاعلي interactive polls حول من يجب أن يصبح الرئيس الأمريكي الجديد. أما بايدن، على العكس من ذلك، فقد خسر في التقييمات.

وأظهرت التقييمات قبيل المناظرة 59% من التفاعل لصالح ترامب، 34% لصالح بايدن، في حين تقدم ترامب بفارق كبير عقب المناظرة ليسجل 65% فيما تراجع بايدن إلى 23% من التفاعل.

وأبدى المتنافسان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي آراءهما خلال المناظرة التي وصفت بالتاريخية، في مجمل القضايا المحلية في الداخل الأمريكي وأبرز الملفات العالمية أبرزها الحرب في غزة وأوكرانيا والصين.

المصدر: RT