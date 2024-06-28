قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لا يعتبر شروط السلام في أوكرانيا التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقبولة.

وأضاف ترامب عند رده على سؤال من أحد الصحفيين، خلال مناظرة متلفزة مع منافسه في الانتخابات المقبلة الرئيس الحالي جو بايدن: "لا هذه الشروط غير مقبولة. اسمعوا، هذه حرب ما كان ينبغي لها أن تبدأ لو كان لدينا قائد. لقد خصص 200 مليار دولار لأوكرانيا، وهو مبلغ كبير. لا أعتقد أنه كان هناك أي شيء مماثل على الإطلاق. في كل مرة يأتي زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، يغادر ومعه 60 مليار دولار، لذلك اعتبره أفضل تاجر في العالم".

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وشدد ترامب على أنه "لم يكن هناك دواع لأن تنفق الولايات المتحدة كل هذه الأموال على هذه الحرب، لأنه لم يكن ينبغي أن تحدث".

ومجددا قال الرئيس الأمريكي السابق إنه سيتمكن من حل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات حتى قبل توليه منصبه رسميا. وأضاف: "سوف أحل هذه الحرب، التي يقتل فيها الناس بلا داع وبغباء شديد".

في 14 يونيو، حدد الرئيس بوتين، في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية، شروط حل الوضع في أوكرانيا. ومن بينها انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من كل الكيانات الروسية الجديدة الأربعة، ورفض كييف الانضمام إلى الناتو. بالإضافة إلى ذلك، ترى روسيا أنه من الضروري رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة عليها وإقامة دولة عدم الانحياز وخالية من الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن هذه الشروط قد تتغير لاحقا، إذا رفضتها أوكرانيا والغرب. ولكن نظام كييف رفض فعلا في وقت لاحق خطة السلام الروسية.

المصدر: RT