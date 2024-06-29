أوباما ينتصر لبايدن ويدعو الأمريكيين للاختيار بين من قضى عمره بالنضال وآخر لا يهتم إلا بنفسه

أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بيانا دعم فيه لزميله عضو الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، بعد مناظرته مع سلفه دونالد ترامب.

وقال أوباما على موقع التواصل الاجتماعي "X": "هناك مناظرات سيئة. صدقوني، أعلم. لكن هذه الانتخابات لا تزال خيارا بين رجل قضى حياته في النضال من أجل عامة الناس ورجل لا يهتم إلا بنفسه".

وأضاف: "سيتعين على الأمريكيين الاختيار بين أولئك الذين يقولون الحقيقة، ويعرفون كيفية التمييز بين الخير والشر ويمكنهم بصراحة إخبار مواطنيهم عن ذلك، وأولئك الذين يكذبون من أجل مصلحتهم الخاصة".

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وقال الرئيس الأمريكي السابق: "الليلة الماضية لم تغير شيئا، ولهذا السبب هناك الكثير على المحك في نوفمبر".

وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع ترامب، التي جرت مساء الجمعة في أتلانتا، حيث تلعثم وتوقف الرئيس الأمريكي الحالي، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بشكل واضح، وفي نهاية الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل في نزول الدرج.

المصدر: نوفوستي