قال القاضي البولندي توماس شميدت، الذي فر من بولندا بسبب رفضه سياسات وارسو، إن القيادة البولندية تعزز المشاعر المعادية لروسيا مع كل الأحزاب في السلطة في وارسو.

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وأضاف شميدت متحدثا في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سان بطرسبورغ: "بغض النظر عن أي تحالف في السلطة، لا يزال رهاب روسيا سمة مشتركة، كلهم يسيرون في نفس الاتجاه وهو معاد لروسيا".

وأشار إلى أن رهاب روسيا منتشر أيضا في النظام القضائي البولندي، مشيرا إلى أن زملاءه يضمرون مشاعر معادية لروسيا، لكنهم لا يتحدثون عنها بصوت عال، فقط فيما بينهم.

واستقال شميدت من منصبه احتجاجا على سياسة وارسو تجاه بيلاروس وروسيا، وسيسعى للحصول على اللجوء السياسي بيلاروس بعد تعرضه للاضطهاد في وطنه حتى أصبح بقاؤه هناك مستحيلا.

وعلى خلفية ذلك فتح مكتب المدعي العام البولندي قضية جنائية بشبهة التجسس ضد القاضي شميدت.

المصدر: تاس