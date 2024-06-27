بوتين يمنح رئيس جمهورية الكونغو وسام الشرف لمساهمته في تطوير العلاقات بين البلدين

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو وسام الشرف لمساهمته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للوثائق القانونية: "لمساهمته الكبيرة في تطوير وتعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية الكونغو، منح وسام الشرف لرئيس جمهورية الكونغو، ساسو نغيسو دينيس".

إقرأ المزيد

ووصل رئيس الكونغو إلى روسيا يوم الثلاثاء وستستمر زيارته حتى 29 يونيو الجاري.

وأعرب رئيس الكونغو في وقت سابق عن اعتقاده بأن الشركات الروسية ستحصل على التصاريح اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وستكون قادرة على تشغيل إنتاج النفط والغاز في بلاده.

وفي مارس 2023، ذكرت شركة لوك أويل أنها كانت تناقش مع الكونغو الدخول في مشاريع جديدة في هذا البلد كمشغل. وذكرت الشركة أنها تعمل في الكونغو في مشروع Marine XII الذي تديره شركة إيني الإيطالية. وشددت الشركة الروسية على أهمية هذا المشروع الفائقة بالنسبة لها.

في أكتوبر عام 2019، وقعت مجموعة من الشركات من ضمنها المركز الروسي للتصدير مذكرة تفاهم رباعية لمد خط أنابيب لنقل المنتجات النفطية في جمهورية الكونغو، الغنية بالموارد الطبيعية.

المصدر: نوفوستي