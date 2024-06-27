رئيس الكونغو يبحث مع "لوك أويل" الروسية مشاركتها في المشاريع النفطية في بلاده

قال رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إنه ناقش خلال زيارته إلى موسكو مع شركة "لوك أويل" مشاركتها في مشاريع النفط في بلاده.

وأشار رئيس الكونغو إلى أنه يرى وجود آفاق جيدة فعلا لعمل "لوك أويل"، كشركة مشغلة لمشاريع النفط في بلاده.

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ومن المعروف أن شركة "لوك أويل" تعمل حاليا في جمهورية الكونغو كمشارك في مشروع النفط والغاز Marine XII. واستحوذت الشركة الروسية على 25% في هذا المشروع من شركة New Age M12 Holdings Limited البريطانية في عام 2019. وتشارك في هذا المشروع أيضا شركة إيني الإيطالية (مشغل المشروع بنسبة 65%) وشركة النفط الحكومية بجمهورية الكونغو (10%).

وأضاف ساسو نجيسو: "ترغب لوك أويل كذلك في الحصول على تراخيص لإنتاج النفط، والتي بموجبها يمكن للشركة أن تعمل كمشغل، لقد ناقشنا هذه المسألة هذا الصباح وهناك آفاق جيدة".

وأعرب رئيس الكونغو عن اعتقاده بأن الشركة الروسية ستحصل بعد المفاوضات على التصاريح اللازمة، وستكون قادرة على تشغيل إنتاج النفط والغاز في بلاده.

وفي مارس 2023، ذكرت شركة لوك أويل أنها كانت تناقش مع الكونغو الدخول في مشاريع جديدة في هذا البلد كمشغل. وذكرت الشركة أنها تعمل في الكونغو في مشروع Marine XII الذي تديره شركة إيني الإيطالية. وشددت الشركة الروسية على أهمية هذا المشروع الفائقة بالنسبة لها.

في أكتوبر عام 2019، وقعت مجموعة من الشركات من ضمنها المركز الروسي للتصدير مذكرة تفاهم رباعية لمد خط أنابيب لنقل المنتجات النفطية في جمهورية الكونغو، الغنية بالموارد الطبيعية.

المصدر: نوفوستي