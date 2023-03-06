"لوك أويل" الروسية تحصل على موافقة لتسويق نفط عراقي

أعلنت شركة النفط الروسية "لوك أويل"، في بيان اليوم الاثنين، أنها تلقت الموافقة من شركة النفط العراقية "ذي قار" على طلب تسويق احتياطيات حقل "إريدو" في العراق.

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كذلك أشارت الشركة الروسية إلى أنها تلقت من الشركة العراقية الموافقة على الاقتراح الأولي لتطوير حقل "إريدو" النفطي داخل المربع 10 في جمهورية العراق.

وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية: "تعلن شركة "لوك أويل" أنها تلقت من شركة النفط الحكومية العراقية "ذي قار" المملوكة للدولة، الموافقة على طلب لتسويق الاحتياطيات ومقترح أولي لتطوير حقل "إريدو" النفطي داخل المربع 10 في جمهورية العراق. وذلك بالاشتراك مع شركة (إنبكس جنوب العراق)".

وبعد الحصول على الموافقة اللازمة تخطط "لوك أويل" الروسية و"إنبكس جنوب العراق" للبدء في تنفيذ خطة تطوير حقل "إريد"و بمستوى إنتاج تصميمي يبلغ 250 ألف برميل يوميا.

وبدأت أعمال الاستكشاف في المربع (بلوك) 10 في العام 2012، وتم إجراء مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد وتم حفر 3 آبار استكشافية و 6 آبار تقييم، ونتيجة ذلك تم اكتشاف حقل "إريدو" باحتياطي يقدر بـ12.9 مليار برميل.

ولفتت الشركة الروسية في بيانها إلى أن الحقل يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في العراق على مدار العشرين عاما الماضية.

المصدر: RT