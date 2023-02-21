شركتان صينيتان وإماراتية تفوز بتطوير حقول غازية في العراق

فازت شركتان صينيتان وشركة إماراتية بتطوير حقول غازية في العراق خلال جولة التراخيص الخامسة النهائية التي عقدت في العاصمة بغداد.

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وذكر مراسل RT أن شركة GEO – JADE فازت بعقد استكشاف وتطوير وإنتاج رقعة نفط خانة في محافظة ديالى، بالإضافة لتطوير وإنتاج حقل الحويزة في محافظة ميسان.

وأضاف أن حقل السندباد في محافظة البصرة، أحيل إلى شركة UEG للتطوير والإنتاج، أما حقل كلابات فجر في محافظة ديالى فأحيل تطويره وإنتاجه إلى شركة نفط الهلال الإماراتية، بالإضافة إلى حقل الخشم الأحمر في ديالى أيضا أحيل لذات الشركة تطويرا وإنتاجا.

وأشار مراسلنا إلى أن رقعة خضر الماء في محافظة البصرة، أحيلت استكشافا وتطويرا وإنتاجا إلى شركة نفط الهلال الإماراتية أيضا.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال حفل التوقيع: "نبارك للجميع التوقيع النهائي لعقود الجولة الخامسة، التي طال انتظارها خمس سنوات، والتي كلف تأخرها العراق ملايين الدولارات وأضرارا بيئية سلبية على المواطنين".

وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء لهذه السنة كان بناء على توصية المجلس الوزاري للطاقة، وتأكيدا لما تضمنه البرنامج الحكومي بتخصيص محور لاستثمار الغاز المصاحب وفق رؤيتنا للإصلاح الاقتصادي".

وأشار السوداني إلى أن "الإصلاح في القطاع النفطي يكون بالاستثمار الأمثل للثروة النفطية، ودخول العراق سوق الغاز العالمية خيار خططنا له وسيتم تنفيذه، ولا يمكن استمرار الحالة الشاذة بحرق الغاز التي تهدر الثروات وتؤذي في البيئة".

وتابع أن "أحد الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود، فنحن نستورد الغاز بكلفة تصل إلى 10 ترليونات دينار سنويا، والعراق يستورد اليوم حتى المشتقات النفطية رغم أنه منتج ومصدر للنفط، وسنعمل على توقيع عقود إنشاء واستثمار المصافي، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية كل احتياجاتنا".

المصدر: RT