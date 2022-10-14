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السفير الروسي لدى بغداد: العراق وروسيا يرغبان في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين

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السفير الروسي لدى بغداد: العراق وروسيا يرغبان في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين
RT
صورة أرشيفية
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أعلن السفير الروسي لدى بغداد إلبروس كوتراشيف عن وجود رغبة سياسية مشتركة لدى روسيا والعراق في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا وجود 5 ملفات تعاون مشترك بينهما.

وقال كوتراشيف: "التعاون العسكري بين العراق وروسيا واحد من ملفات التعاون بين البلدين لكن ليس أهمها".

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 وأكد أن "روسيا تمتلك تعاونا مع العراق في مجال الطاقة والاستثمارات بقيمة 14 مليون دولار ونسعى إلى التوسع في هذا المجال".

وتابع: "موسكو لديها آفاق واعدة للتوسع في المجال التجاري مع بغداد، ولدينا أيضا تعاون ثقافي ومستقبل واعد، ونسعى إلى تجاوز المشاكل اللوجيستية بين البلدين"، مشددا على أن "الرغبة السياسية موجودة بين العراق وروسيا".

وأشار إلى أن" التعاون العسكري لا يمكن البوح  بتفاصيله على اعتباره ملفا حساسا"، موضحا أن "العراق يعرف أهمية السلاح الروسي ويريد الاعتماد عليه".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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