مؤسسات روسية تبرم مذكرة لمد أنبوب نفط في الكونغو

وقعت مجموعة من الشركات من ضمنها المركز الروسي للتصدير مذكرة تفاهم رباعية لمد خط أنابيب لنقل المنتجات النفطية في جمهورية الكونغو، الغنية بالموارد الطبيعية.

وتم التوقيع عليها خلال منتدى وقمة "روسيا – إفريقيا"، وسيربط الخط بين ميناء بوانت نوار، المطل على المحيط الأطلسي والمحطة الوسيطة في لوتيتي.

وأبرمت المذكرة بين المركز الروسي للتصدير ومصرف VEB.RF ومصرف Afreximbank وشركة البترول الوطنية الكنغولية SNPC.

وسيستغرق تنفيذ هذا المشروع، الذي يعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ الكونغو، قرابة ثلاث سنوات. وستبلغ قدرة نقل خط الأنابيب 2.1 مليون طن سنويا، علما بأن فترة استخدامه لن تقل عن الأربعين عاما.

وبعد انجاز المشروع سيكون خط الأنابيب قادرا على نقل مجموعة واسعة من المنتجات النفطية، بما فيها البنزين ووقود الديزل وكيروسين الطائرات.

وسيكون بين مستهلكي المنتجات النفطية التي ستضخ عبر الأنبوب جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى، ما سيضمن للمشروع أثرا كبيرا على التنمية الاقتصادية لهذه الدول.

وقال نيكيتا غوساكوف، كبير نواب رئيس المركز الروسي للتصدير في معرض تعليقه على مراسم توقيع المذكرة، إن "إنشاء خط الأنابيب في الكونغو لا يساعد على حل جزء كبير من مشاكل هذه المنطقة من إفريقيا في مجال توفير المنتجات البترولية فحسب، بل وسيساهم إلى حد كبير في نمو اقتصاد العديد من البلدان التي تعاني من نقص حاد في مصادر الطاقة عالية الجودة وبأسعار معقولة".

وأكد أن الشركات الروسية اكتسبت خبرة كبيرة بالإضافة للتكنولوجيا المتطورة في مجال مد خطوط نقل المنتجات النفطية في الظروف المناخية الصعبة، وهي على استعداد لتقاسم هذه الخبرات مع الشركاء من إفريقيا.

يشار إلى أن قمة "روسيا - إفريقيا" انطلقت اليوم في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين فلاديمير بوتين والمصر عبد الفتاح السيسي، حيث أن مصر تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي. وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

وتزامنا مع القمة سينعقد منتدى اقتصادي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، وعرض مشاريع واعدة على رجال الأعمال الذين سيشاركون في هذا المنتدى.

المصدر: RT