أعلن البنتاغون إبرام عقد بقيمة 23.5 مليون دولار لشراء أسلحة ضد أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لأوكرانيا.

وجاء على موقع البنتاغون: "سيذهب العقد بقيمة 23.5 مليون دولار إلى شركة Scientific Applications and Research Associates Inc. لشراء تقنية Home-on-jam للبحث عن أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)".

إقرأ المزيد

وأعلن مكتب المحاسبة بالكونغرس الأمريكي (GAO) في وقت سابق أن عددا من الموردين لا يرغبون في توقيع عقود طويلة الأمد مع البنتاغون لتعويض الأسلحة المورّدة إلى أوكرانيا.

وإضافة إلى ذلك اكتشفت وزارة الدفاع الأمريكية وجود مشاكل عديدة في حلقات التوريد تشمل المشاكل القديمة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والطلبات المتزايدة من جانب كييف.

وأشار التقرير إلى أن الانتظار الطويل للحصول على قطع الغيار والمكونات يؤثر على العديد من برامج الأسلحة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا قانونا لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار لمواصلة المواجهة مع روسيا.

وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق من اليوم أن القوات الأوكرانية تخسر نحو ألف جندي يوميا بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بإيقاف هجوم الجيش الروسي بأي ثمن. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، فضلا عن 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: RT