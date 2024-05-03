أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا كي لا تستنزف معدات "الناتو".

وقال المسؤول الأمريكي: "الوضع معقد بسبب حقيقة أن جميع الأسلحة التي تم التعهد بها قد لا تكون متاحة على الفور. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما يمكن إرساله إلى أوكرانيا حتى لا تستنزف وحدات "الناتو" التي ينبغي أن تكون على أهبة الاستعداد القتالي".

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ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري قانونا حول تقديم المساعدة المالية للحلفاء الأجانب بما فيها أوكرانيا التي ستتلقى 61 مليار دولار لمواصلة المواجهة مع روسيا. وفورا بعد ذلك أعلن البنتاغون عن استئناف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا بتقديم حزمة من المساعدة بقيمة مليار دولار.

وصرحت عضو مجلس النواب الأمريكية مارغوري تايلور غرين في وقت سابق بأن تخصيص تمويل إضافي لمساعدة أوكرانيا سيؤدي إلى إبادة جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، مما سيتسبب في ترمّل النساء وتيتّم الأطفال.

وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق من اليوم أن القوات الأوكرانية تخسر نحو ألف جندي يوميا بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بإيقاف هجوم الجيش الروسي بأي ثمن. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، فضلا عن 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي