اعتبر الصحفيان في مجلة "إنترناشيونال بوليتيك" الألمانية جوزيف ديفيك وميشيل دوكلوس في مقالهما أن روسيا تهزم الغرب في أوكرانيا بفضل اتباعها استراتيجية طويلة الأمد.

وجاء في المقال: "يفكر بوتين على المدى الطويل. ولا يزال الأوروبيون، بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب، يعتمدون في المقام الأول على المبادرات الوطنية والتحالفات المرتجلة المخصصة لدعم أوكرانيا".

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وأشار الصحفيان إلى أن الدول الغربية ليس لديها استراتيجية وتتفاعل سلبيا مع الأحداث في منطقة العمليات القتالية. حيث أنه على سبيل المثال، إذا نفدت ذخيرة القوات الأوكرانية، فإن جمهورية التشيك تنشئ تحالفا لشراء القذائف، ولا يستطيع بقية الأوروبيين إرغام مؤسساتهم على زيادة الإنتاج. ومع انهيار الدفاعات الجوية الأوكرانية، تمنحها ألمانيا منظومة "باتريوت" أخرى وتشجع الآخرين ليحذوا حذوها.

وأكدا أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تلبية احتياجات القوات الأوكرانية وحدها. وستزداد هذه المهمة صعوبة مع اندلاع صراعات مسلحة أخرى تتورط فيها واشنطن.

كما نوه المقال بأن الحرب المحتملة للسيطرة على تايوان ستستنفد بسرعة قدرات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، ومن ثم يتوجب على كييف الاعتماد على إمكانات الاتحاد الأوروبي حصريا.

المصدر: نوفوستي