نشرت قناة تليغرام" فويني أوسفيدوميتيل" الروسية أول مقطع فيديو لخط دفاعي طويل جدا أطلق عليه "قطار القيصر".

ويتكون هذا القطار الغريب من حولي 2000 عربة، ويمتد إلى مسافة 30 كيلومترا من بلدة يلينوفكا إلى مدينة فولنوفاخا في منطقة دونباس.

ويقول المصدر:"كانت تلك التحصينات تتحرك باستمرار، وكان من المستحيل على الدبابات أو المدرعات أو المشاة اختراقها، وحتى لو سقطت عربة واحدة، لا يمكن فصلها."

يذكر أن قطار القيصر نشرت أول معلومات عنه في فبراير عام 2024. ثم ظهرت صوره الملتقطة من قمر صناعي على الإنترنت، حيث اصطفت عربات الشحن غير المستخدمة كخط دفاع لمنع القوات المسلحة الأوكرانية من الاختراق في هذا المحور العملياتي المهم. ومع ذلك، لم يكن من الضروري اختبار "قطار القيصر" في القتال. كما لم يكن لدى الجيش الأوكراني الوقت الكافي لشن هجوم مضاد، لأنه وجد نفسه محاصرا في بلدة "أفدييفكا".

المصدر: روسيسكايا غازيتا