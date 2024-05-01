البنتاغون يواجه تحديات غير متوقعة بسبب أوكرانيا.. موردون لا يرغبون بتوقيع عقود طويلة الأمد معه

أعلن مكتب المحاسبة بالكونغرس الأمريكي (GAO) أن عددا من الموردين لا يرغبون في توقيع عقود طويلة الأمد مع البنتاغون لتعويض الأسلحة المورّدة إلى أوكرانيا.

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وجاء في تقرير الكونغرس: "أبرمت الهيئات العسكرية أو تخطط لإبرام عقود طويلة الأمد لتعويض 5 أنواع من الأسلحة التي تم تسليمها لأوكرانيا. لكن مسؤولي البتناغون وممثلي المقاولين أخبروا مكتب المحاسبة بالكونغرس بأنهم يواجهون مشكلات بسبب عدم رغبة بعض الموردين في إبرام عقود طويلة الأجل وبأسعار ثابتة".

وإضافة إلى ذلك اكتشفت وزارة الدفاع الأمريكية وجود مشاكل عديدة في حلقات التوريد تشمل المشاكل القديمة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والطلبات المتزايدة من جانب كييف.

وأشار التقرير إلى أن الانتظار الطويل للحصول على قطع الغيار والمكونات يؤثر على العديد من برامج الأسلحة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا قانونا لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار لمواصلة المواجهة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي