سفارة روسيا لدى القاهرة تصدر بيانا حول المساعدات الجديدة لحلفاء و"أتباع" واشنطن

علقت السفارة الروسية لدى مصر السبت على تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح تقديم عدد من حزم المساعدات لحلفائها وعلى رأسهم أوكرانيا وإسرائيل، وأن واشنطن تثير الحروب للسيطرة على العالم

وجاء في بيان السفارة الذي نشر عبر حسابها في "تلغرام": "صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تقديم مساعدات عسكرية ضخمة للحلفاء الأجانب والخدم المخلصين لواشنطن".

وأشار البيان إلى أن حزم المساعدات الأمريكية تهدف لمساعدة تايوان على الوقوف في وجه الصين، تماما كما تهدف حزمة المساعدات الأوكرانية لمساعدتها على الوقوف في وجه روسيا ومحاولة التصدي لها، وذات الهدف ينطبق على حزمة المساعدات المقدمة لإسرائيل ومساعدتها على الوقوف في وجه العرب.

وخلص البيان إلى أن الولايات المتحدة تثير الحروب في جميع أنحاء العالم لدعم مساعيها في السيطرة على العالم، مبينة أن واشنطن وحلفاءها لا يدخرون أي جهد في قتل الأطفال والنساء الروس والعرب.

هذا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية.

هذا وبحث مجلس النواب الأمريكي السبت عددا من مشاريع القوانين المطروحة للمصادقة عليها منها ملف حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا بقيمة 60 مليون دولار، وتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران

ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وعلى مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل.

المصدر: RT