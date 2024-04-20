الكونغرس الأمريكي يصوت على عدة مشاريع قوانين جديدة وتعديلات تتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

بحث مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت عددا من مشاريع القوانين المطروحة للمصادقة عليها منها ملف حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا بقيمة 60 مليون دولار، وتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية بدأ مجلس النواب في الكونغرس الأميركي السبت النظر في عدد من مشاريع القوانين المخصصة التي تضم تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا ودعم إسرائيل وتايوان فضلا عن تشديد العقوبات ضد روسيا وإيران.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" الروسية في تقرير نشرته أن عضو الكونغرس توم إيمير منسق الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بالبرلمان الأمريكي، نشر جدولا بدأت المباحثات بموجبه في تمام الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت موسكو).

وبحسب التقرير يعتبر مشروع القانون HR 8038 والذي ينص على فكرة "السلام من خلال القوة في القرن الحادي والعشرين" أحد أهم المشاريع المطروحة للنقاش، حيث يمكّن رئيس الولايات المتحدة من فرض عقوبات جديدة على موسكو وطهران، نظرا لاحتوائه على أحكام تتعلق بمصادرة الأصول الروسية وحظر إلغاء تجميدها إلى جانب صلاحيات إضافية تمكنه ضمان تقديم تعويض أوكرانيا "بسرقة" الأموال الروسية المجمدة والمصادرة واستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا.

عقب ذلك سينظر أعضاء مجلس النواب في مشروع قانون حول دعم الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبعد ذلك فقط سينتقلون إلى مسألة الدعم الجديد لكييف.

وسيتعين على أعضاء الكونغرس أيضا النظر في إدخال تعديلات على الوثيقة الخاصة بمساعدة أوكرانيا وقد تم بالفعل اقتراح أكثر من 130 تعديلا، وينص عدد من هذا التعديلات على إرسال جميع أعضاء الكونغرس الذين أيدوا مشروع القانون هذا للانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية، إلى جانب حظر تخصيص التمويل لكييف حتى يتم إغلاق جميع المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وإجراء انتخابات نزيهة، كذلك إعادة توجيه الأموال المخصصة للعائلات الأمريكية التي مات أفرادها بسبب استخدام عقار الفنتانيل غير القانوني.

عقب ذلك سيتم النظر في مشروع قانون لمساعدة إسرائيل، ومن المقرر أن يتم التصويت على جميع مشاريع القوانين في الفترة الممتدة ما بين الساعة 13:00 إلى الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (20:00 – 20:30 بتوقيت موسكو).

المصدر: سبوتنيك