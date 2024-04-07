"روساتوم": محطة زابوروجيه الكهروذرية تتعرض لهجمات بمسيّرات أوكرانية غير مسبوقة

وصفت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية سلسلة الهجمات بالمسيّرات الأوكرانية على محطة زابوروجيه الكهروذرية بأنها غير مسبوقة.

وقالت "روساتوم" في بيان: "تعرضت محطة زابوروجيه الكهروذرية لسلسلة غير مسبوقة من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، مما خلق تهديدا مباشرا لسلامة المحطة".

إقرأ المزيد

وأصافت: "تدين مؤسسة "روساتوم" الحكومية بشكل قاطع الهجوم غير المسبوق على مرافق المحطة النووية وبنيتها التحتية وتدعو إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبشخص المدير العام للوكالة، السيد رافائيل غروسي، وكذلك حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل الفوري مع التهديد المباشر لسلامة محطة زابوروجيه النووية وإدانة محاولة تصعيد الوضع حول أكبر محطة نووية في أوروبا بشكل قاطع".

وتعرضت أراضي المحطة في وقت سابق من اليوم لهجوم بمسيرات انتحارية أوكرانية، حيث تم تسجيل سقوط مسيرة في منطقة غرفة الطعام، وتضررت شاحنة كانت تفرغ المواد الغذائية، فيما سقطت مسيرة أخرى في منطقة ميناء الشحن، حسبما ذكر بيان للمكتب الصحفي للمحطة.

كما هاجمت القوات الأوكرانية قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه.

وتقصف القوات الأوكرانية محطة زابوروجيه بانتظام. ودعت الخارجية الروسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توثيق هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتحديد بوضوح مصدر الخطر على هذه المنشأة، محذرة من أي محاولة للهجوم على المحطة.

المصدر: نوفوستي