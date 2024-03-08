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غروسي يدعو إلى أقصى قدر من ضبط النفس عسكريا حول محطة زابوروجيه الكهروذرية

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غروسي يدعو إلى أقصى قدر من ضبط النفس عسكريا حول محطة زابوروجيه الكهروذرية
Globallookpress Rosatom
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة رافائيل غروسي
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دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري حول محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وقالت الوكالة في بيان: "كرر غروسي مرة أخرى دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري والالتزام الصارم بالمبادئ الأساسية الخمسة التي وضعها مجلس الأمن الدولي".

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ووصل غروسي إلى روسيا مساء يوم 5 مارس. وأجرى مشاورات مع الوفد الروسي برئاسة مدير عام "روسآتوم" أليكسي ليخاتشيف.

عقب ذلك التقى غروسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن اللقاء بين الرئيس الروسي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان بناء.

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على ست وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.

ومنذ مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

المصدر: نوفوستي

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