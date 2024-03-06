مندوب روسيا في فيينا: زيارة غروسي كانت مفيدة وناجحة

وصف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إلى روسيا بأنها كانت "مفيدة وناجحة".

وكتب أوليانوف على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، تعليقا على لقاء غروسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "كانت هذه زيارة مفيدة وناجحة للسيد غروسي إلى روسيا".

بدوره، قال غروسي في منشور على "إكس" إنه كان لديه "تبادل هام للآراء" مع الرئيس الروسي.

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وعقد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة سوتشي الروسية بحضور مدير مؤسسة "روس آتوم" الحكومة الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف.

وتمحورت المباحثات حول الوضع في محطة زابوروجيه الكهرذرية، بالإضافة إلى تعاون روسيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل عام، ومشاريعها في مختلف الدول.

المصدر: RT + تاس