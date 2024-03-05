مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل مدينة سوتشي

وصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى مدينة سوتشي الروسية، حيث من المقرر أن يعقد مباحثات بشأن محطة زابوروجيه النووية مع الوفد الروسي.

وكان مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قد أعلن الاثنين، أن غروسي سيتوجه إلى سوتشي في 5 مارس الجاري، وحدد موعد المشاورات مع الوفد الروسي بشأن محطة زابوروجيه النووية صباح الأربعاء 6 مارس.

وأعلن غروسي يوم الاثنين، اعتزامه زيارة روسيا، وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في هذا السياق بأن التواصل بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي غير مستبعد.

واعتبر حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي يوم الثلاثاء، أنه من المهم استغلال كافة الفرص الدبلوماسية لمنع التهديد النووي بسبب القصف الأوكراني لأراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على ست وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.

ومنذ مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى لخلق تهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف محطة "زابوروجيه" عن قصد وتعمد.

المصدر: RT